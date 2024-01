CHP’li meclis üyesi partisini eleştirdi: 5 yılda maalesef hiçbir şey yapmadık, AK Parti her şeye yetişti

"SAYIN TAYYİP ERDOĞAN KÜRTLERE SAMİMİ OLARAK YAKLAŞTI"

Tüy, "Adıyaman depreminde kendileri burada yoklar. Hemşehrisi olmaktan gurur duyduğum Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyaman'daki her noktaya ama her noktaya zamanında yetişmiş. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamış bir Adıyamanlı olarak bunu gözlemlediğim için değerli hemşehrim Abdurrahman Dursun'a ve Tevfik Göksu'ya teşekkür ederken tabii sayın başkan beni sıkıştırdı, bir cümleyi unuttum. Yine alkışlayacaklar ama Türkiye'nin yüz yıllık siyasi tarihinde yüz yıllık Kürt sorununa ilk defa kabul edin etmeyin ben öyle düşünüyorum, başarılı olamadı. Sayın Tayyip Erdoğan ve partisi olmuştur. Kürtlere samimi olarak yaklaştı ama başarılı olamadı" dedi. Tüy'ün konuşması AK Partili meclis üyeleri tarafından alkışlandı.