Cumhur İttifakı'nın (AK Parti ve MHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kurum, dün de Zeytinburnu Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde STK temsilcileri ve muhtarlarla, Bakırköy Botanik Parkı'nda da İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Ayrıca esnaf ziyaretlerinde bulundu. Kurum yaptığı konuşmalarda şu mesajları verdi:İstanbul'u sizlerle birlikte yöneteceğiz. 31 Mart akşamı inşallah İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanları muhtarlarımız olacak. Yine burada birbirinden kıymetli STK'lar olacak. Gençlerimiz olacak. Kadınlarımız olacak. Biz sizlerin temsilcisi olacağız. Bizim tek bir derdimiz var; Muradımız İstanbul'a hizmet etmek. Bu şehre eser vermek.Vakti gelen bir değişimin karşısında hiç kimse duramaz. İstanbul'da değişim vakti gelmiştir. Bu değişim önce sokaktan başlayacak. Bizi hep sokakta göreceksiniz. İş yaparken göreceksiniz, çalışırken göreceksiniz, koşarken göreceksiniz. Ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz, İstanbul'umuzu depreme hazırlarken göreceksiniz.Bize rakibimizle ilgili soru soruyorlar. Biz de diyoruz ki bizim bu seçimde rakibimiz belli. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik. Bizim rakibimiz ihmalkarlık, bizim rakibimiz algı belediyeciliği, bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmaşa ve sistemsizlik. Hani diyorlar ya engelleniyoruz. Yahu hep öyle diyorsunuz ama nerede engellendiğinizi bir söyleyemediniz. Asıl engelleyen sizsiniz. Zeytinburnu'nda ne kadar dönüşüm yaptıysak engellemek için elimizden gelen her şeyi yaptınız.Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ni de ziyaret eden Kurum, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günüyle ilgili yaptığı konuşmada "Ben şimdiden size sözünü veriyorum. Tüm gazetecilerimiz ulaşımı ücretsiz olarak kullanacak. Yani bu Marmaray, metrobüs efendim deniz ulaşımı adına ne derseniz deyin Marmaray dahil tüm toplu ulaşımı gazetecilerimiz ücretsiz kullanacak" dedi.