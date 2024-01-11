Murat Kurum Esenyurt trafiğine çözüm olacak projeleri anlattı

'5 YIL SÜRE İÇERİSİNDE METRODA 6 METRE İLERLEDİLER'

'İstanbul'un kaynaklarını şahsi geleceğimiz için harcamayacağız' diyen Kurum, "İstanbul'un kaynaklarını İstanbullulara harcayacağız. Esenyurtlulara harcayacağız. Esenyurt'un mahallelerinin güzelleşmesi için açacağız. Burada ciddi bir trafik sorunu var. Bu trafik sorununa ilişkin yine otoparkla alakalı da vatandaşlarımızın sıkıntıları, problemleri var. Ve ne otoparkla alakalı ne de ulaşımla alakalı mevcut yönetim burada herhangi bir yatırımı yok. Bırakın yatırım yapmayı bizim ihalesini yapmış olduğumuz işlerde koskoca 5 yılda metroda ilerlediğini görüyoruz. Beş koca yılda Esenyurt'ta verilen değer bu. Şimdi hem Esenyurtlu'nun kalbini kırıyorsunuz hem de Esenyurt'un geleceğiyle ilgili çocuklarımızın, kadınlarımızın bu manada endişe çekmesine sebebiyet veriyorsunuz. İş yapmadan sorun çözemezsiniz. Dertleneceksiniz. Dertli olacaksınız. Dert insanı yollar düşürür. Biz kadınlarımız için, gençlerimiz için en iyisini, en güzel yapmanın derdindeyiz. Ben İstanbul'un neresinde olursam olayım bir ayağım Esenyurt'ta olacak.

Esenyurt'a İBB'nin ek hizmet binasını açacaklarını ve bu şekilde sorunlara ilişkin hızlı bir çözüm getireceklerini kaydeden Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin her türlü birimin olduğu, her türlü birimin içinde barındırıldığı bir büyükşehir belediyesi, ek hizmet binası yapacağız. Yani bir ayağımız burada olacak. Burada Esenyurtlu kardeşim tüm sorunlarını, problemlerini bizim büyükşehir belediyemizin ek binasına, ek hizmet binasına gelecek. Orada bizim arkadaşlarımız, talepleri, istekleri alacak ve bu taleplerin giderilmesi çerçevesinde de hızlı bir çalışma yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

'METRO VE METROBÜS YATIRIMLARINI ARTIRACAĞIZ'

Kurum, Esenyurt'ta hissedilen güvenlik sorununu da çözmek adına çalışmalar yapacaklarını kaydettiği konuşmasında, "Ben kadınlarımızdan duyuyorum. Diyorlar ki bazı mahallelere otobüs gelmiyor. İşte hatlar yetersiz. Güven içerisinde eve gidemiyoruz. Çocuklarımız okula giderken, parklarda, yine okul güzergahında zamanında okula gidemiyorlar. Endişe içerisinde, huzursuzluk içerisinde okula gönderiyoruz. Şimdi bir kere Esenyurt'taki bu güvensizliği, Esenyurt'taki bu huzursuzluğu, Esenyurt'taki bu karmaşayı öncelikle gidereceğiz. Esenyurtlular mutlu olacak. Esenyurt İstanbul'un parlayan yıldızı olacak. Çocuğunu okula gönderen annelerimizin gözü arkada kalmıştır. Gerekirse bizim büyükşehir belediyesi ekiplerimiz o güzergahta alınması gereken ne tedbir varsa yapılması gereken ne iş varsa yapacağız. Annelerimiz rahat bir şekilde uyuyacak. Metro, metrobüs, yatırımları hızlı bir şekilde yapacağız. Bunu yaparsanız vatandaşınız ulaşır. Uğraştıran değil de ulaştıran çözümleri ortaya koyacağız. Çilesiz bir trafik olacak. İnsanlarımız nereye, ne zaman gideceğini telefonundan görecek" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak 31 Mart sonrasında kendi işini kurmak isteyen gençlere sermaye ve ofis desteği başta olmak üzere destek olacaklarını vurgulayan Kurum, "Gençlerimiz için okul esnasında olsun yine mezuniyet sonrasında iş yerlerini açabilmek için paylaşımlı ofis dediğimiz ofislerin Esenyurt'ta olmasını istiyoruz. Ve yine hayata atılacak gençlerimiz kendi iş alakalı büyükşehir belediyesi de destek olacak. Hem maddi destek olacak hem de manevi destek olacak. Onlara sermaye desteği vereceğiz. Onlara ofis desteği vereceğiz. Kuracağımız gençlik merkezimizle birlikte belediyemizle Esenyurt'un sorunlarını gençlerimizle kol kola çözeceğiz" diye konuştu.

AKÇABURGAZ MAHALLESİ'NDE BEKLENEN OKUL İÇİN ADIM ATILDI

Esenyurt'taki okul problemini giderecek adımları hızlıca atacaklarını söyleyen Kurum, "İlk 1 yıllık acil eylem planı çerçevesinde inşallah hızlı bir şekilde bu eksikleri giderecek adımları atacağız. Hangi mahallemizde sorun, problem varsa, hızlı bir şekilde ama bakanlıklar eliyle ama büyükşehir belediyesi kaynaklarıyla ama hayırseverlerimiz eliyle hızlı bir şekilde okullarımızın yapımını gerçekleştireceğiz. Bugün Halil Orman İlköğretim Okulu'yla ilgili Akçaburgaz mahallemizde eksiklik olduğunu ilettiler. Burada sağlık ocağı zaten taşınma sürecinde ve sağlık ocağını yerine de hızlı bir şekilde okul yapılmasını Davut valimizle görüştük. Bu hafta içerisinde riskli olan sağlık ocağıyla alakalı yıkım sürecini başlatacak ve inşallah çok kısa süre içerisinde de burada inşaatımız başlayacak. Bir sonraki eğitim öğretim dönemine yetiştirmek için de Akçaburgaz mahallemizde inşallah okulumuzu da kazandırmış olacağız" dedi.

'3 BÜYÜK OTOPARK YAPACAĞIZ'

Kurum burada yaptığı konuşmasının ardından yine Esenyurt'ta İl Dernekler Birliği, STK'lar ve Muhtarlarla Buluşma programı gerçekleştirdi. STK toplantısında yaptığı konuşmada Kurum, Esenyurt'a 3 büyük otopark yapacaklarını söyledi. AK Parti Esenyurt binasına yaptığı konuşmasında önemli mesajlar veren Kurum, projeleri hakkında konuştu. Kurum, Avcılar ve Esenyurt bölgesinde trafik sorunu olduğunu bildiklerini dile getirerek, "Avcılar gişelerden çıkınca; Haramidere ve Beylikdüzü'ne doğru giden yolun çok sıkıştığını biliyoruz. Bu trafiğin çözümü bizce çok basit. Planlamamıza başladık. Yeni bir tünel projesi üzerinde arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Bu tünel çalışmamızın yanında, E-5'e alternatif yollar ve kavşaklar da yaparak Esenyurtlu kardeşlerimizi trafik sorunundan tamamen kurtaracağız" dedi.

'ÇINAR VE ÖRNEK MAHALLELERİMİZDE YERİNDE, GÖNÜLLÜ VE HIZLI DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATACAĞIZ'

Esenyurt'taki riskli yapılarla ilgili de konuşan Kurum, "Çınar ve Örnek mahallelerimizi biliyorsunuz. Vatandaşımızın bir kısmı burada tapularını aldı. Ama tapularını alamayan vatandaşlarımız olduğunu çok iyi biliyorum. Tapusuna erişmeyen gerek Esenyurt'ta gerek İstanbul'daki tüm mahallelerindeki problemlerini çözmek için gece gündüz mesai harcayıp mülkiyet hakkını onlara vereceğiz. Ardından gereken imar planlarını hızlı bir şekilde yapacağız. İstanbul'da imar planı yapılmamış hiçbir ilçemiz kalmayacak ki biz dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirelim. Yine Çınar ve Örnek mahallelerimizde yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşümü başlatacağız. İstiyoruz ki Esenyurt'ta tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar biz bu süreci yürütelim, ailelerimiz vatandaşlarımız Esenyurtlu kardeşlerimiz yastığa başını huzurla güvenle koysun" diye konuştu.