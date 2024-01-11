Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyiz

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Valiler Buluşması'nda yaptığı konuşmada da şu mesajları verdi:Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin elinde olan mecralarda dolaşıma sokulan yalan yanlış haberlerle ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar. Gençler başta olmak üzere vatandaşların zihin ve gönül dünyalarını bulandırarak, senaryoları hayata geçirebilecek zemin oluşturmaya çalışıyorlar.Her seçim dönemi gibi 31 Mart'ta da milletten alamadıkları desteğin acısını kargaşa ve kaos çıkartarak gizlemek isteyenler olabilecektir. Seçim sürecinde diğer vakitlere göre biraz daha sertleşen rekabeti ülkeyi karıştırmak için kullanmak isteyenler de olacaktır. 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz. İnşallah bu seçimleri de suhuletle tam bir demokratik olgunluk içerisinde neticelendireceğiz.Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse hemen kirli senaryolar, hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Maalesef ülkemizde bu senaryolar da figüranlık yapmaya hevesli kesimler de hiç eksik olmuyor.Son günlerde karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri de, niyeti de, hevesi de biliyoruz. Bu bayat oyunların gayesi bizi asıl hedeflerimizden Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar inşallah yine başaramayacaklar.Türkiye Yüzyılı, milletin ve devletin ortak hayali, ortak programı, ortak projesidir. Asırlık ihmallerin telafisiyle inşa edilen bu güçlü temel üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı'nı bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük miras olarak görüyoruz.