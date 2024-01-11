SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 11, 2024
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/SVeQ7fZGDY