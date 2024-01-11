Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Giriş Tarihi: 11.1.2024 15:52

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist teslim oldu
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