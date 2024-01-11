TBMM Başkanı Kurtulmuş’un peş peşe kritik kabuller

Kurtulmuş, Meclis'te kabul ettiği Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi'ye, Kosova'yı, Türkiye'nin gönül bağı olan ülkelerden birisi olarak gördüklerini, Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkinin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Balkanlar'daki siyasi istikrarın dünya için büyük önem taşıdığını ve Türkiye olarak bölgenin istikrarına önem verdiklerini ifade eden Kurtulmuş, Kosova'nın her alanda kalkınması noktasında gayret sarf ettiklerini belirtti.

Kurtulmuş, kendisini Kosova'ya davet eden Vrenezi'ye en kısa zamanda bu ziyareti gerçekleştirmeyi ümit ettiğini söyledi.

İRAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HABİBOLLAHZADEH'İ KABUL

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibollahzadeh'i kabulünde ise İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bölge ülkelerinin teröre karşı samimi bir işbirliği geliştirmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, bölgedeki ülkelerin etnik kimlik, mezhep ve din farkı gözetilmeksizin dayanışmayı artırmasının önemli olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları karşısında Türkiye'nin diplomatik çabalarını artırarak sürdürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, İslam ülkelerinin bölünmüşlüğü, kendi aralarındaki iç çatışmaları bir kenara bırakarak Filistin davası için ortak bir siyasi şuur geliştirmesi gerektiğini bildirdi.