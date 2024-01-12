Afşin yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk yerinde dönüşüm projesi, Afşin ilçesinde hayata geçti. İnşaatına başlanan ağır çelik konstrüksiyon binalar bir bir yükselmeye başladı. Depremin üzerinden 1 yıl geçmeden yerinde dönüşümde en hızlı yol alan belediye olduklarını belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Afşin düştüğü yerden tekrar kalkıyor" dedi. Asrın felaketi olarak nitelenen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta bir yandan TOKİ'nin deprem konutu inşaatları sürerken bir yanda da yerinde dönüşüm çalışmalarına başlandı. Afşin ise yerinde dönüşüm projelerine ilk start verilen ilçe oldu. Yerinde dönüşüm kapsamında inşalarına başlanan, ağır çelik konstrüksiyon binaların çoğunda kaba inşaat yüzde 90'lara ulaştı.Yerinde dönüşüm kapsamında yapılan inşaatlarda incelemelerde bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, belediye olarak vatandaşların imar konularındaki taleplerine jet hızıyla karşılık veriyoruz. Belediye olarak biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. Başvuruları hızla işleme alıyoruz. Kahramanmaraş il genelinde ilk ruhsatlar Afşin'de verildi. Belediye olarak kasımın başında ilk ruhsatımızı imzaladık. Yerinde dönüşüm projesi sayesinde hem devlet imkânlarından yararlandık hem de kalıcı ve depreme dayanıklı sağlam yeni binaların inşaatına başladık. Kasımda temelini attığımız konutlar hızla yükseliyor. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden yerinde dönüşümde en hızlı yol alan belediye olduk. Vatandaşlarımızın barınma sorununu bitirme gayretlerimizle, Afşin'i tekrardan ayağa kaldırıyoruz. Afşin düştüğü yerden tekrar kalkıyor" dedi.