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Giriş Tarihi: 12.1.2024 22:16

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "manipülasyon" uyarısı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan askerlerimiz ile ilgili manipülatif paylaşımlara dikkat çekti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden manipülasyon uyarısı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu açıklamada bulundu:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman askerimiz de yaralanmıştır.

Yaralanan askerlerimiz hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 12 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "manipülasyon" uyarısı
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