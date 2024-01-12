Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye’de

Türkiye'nin gerçekleştirdiği 7'nci tahliye operasyonuyla Gazzeli 85 hasta ve yaralı ile 106 refakatçı daha Ankara'ya getirildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na gönderdiği 2 nakliye uçağı, hasta ve yaralıları dün akşam Etimesgut Havaalanı'na ulaştırdı. Burada ambulanslara alınan hasta ve yaralılar hastanelere sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında "Hastaların tedavisi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak. Bu insani sorumluluğu milletimiz adına yerine getireceğiz. Bu mübarek gecede hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Sağlık sistemi çöken Gazze için gayretimiz devam edecek" dedi.