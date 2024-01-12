Raylı sistem de modern marina da lafta kaldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşa onlarca proje sözü veren Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, bu projelerin bir tanesini bile hayata geçiremedi. İlçenin doğusundan batısına hafif raylı sistemle ulaşım ağı kuracağını söyleyen, sahilde modern bir marina sözü veren CHP'li Sertaslan, geride kalan 5 yıllık süreçte bunların hiçbirini yapmadı. Sertaslan, hazırlattığı broşür ve afişlerle başkan seçilmesi halinde onlarca projeyi hayata geçirme sözü verdi.Gemlik'in doğu kısmından başlayarak sahile kadar uzanacak olan bir hafif raylı sistem kuracağını söyleyen CHP'li Sertaslan, Martı ve Zeytin ismini verdiği iki ray hattı üzerinde trenlerin yolcu taşıyacağını ve bu sayede Gemlik'in trafik sorununu çözerken, vatandaşlara da kolay ve ucuz bir ulaşım imkânı sağlayacağının sözünü vermişti. Sertaslan, Gemlik'e yakışır bir marina inşa edeceğini ve bu projede, yat ve teknelerin de güvenle demirleyebileceği bir yat park olacağını vaat etmişti. Bu proje için, "Gemliklilerin hayali" diyen Sertaslan, "Bu hayali ben gerçekleştireceğim" demişti. Ancak seçim çalışması olarak hazırlanan projeler sadece görsellerde kaldı. Geçen 5 yıl içinde hiçbir proje hayata geçirilmedi.