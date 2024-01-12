Şehidin naaşı Amasya’ya getirildi

Pençe-Kilit-2 Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütleri ile girdiği çatışmada şehit düşen 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı memleketi Amasya'ya getirildi. Şehidin cenazesini taşıyan uçak Merzifon Havalimanına iniş yaptı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi. Askerler tarafından uçaktan indirilen Şehit Aslan'ın naaşı, cenaze aracına konuldu. Burada düzenlenen törene şehidin annesi Havva Aslan, babası İbrahim Aslan, şehidin 3 kardeşi, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek, Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Arı, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin ailesi, güçlükle ayakta durabildi. 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın al bayrağa sarılı tabutunu gören acılı annesi gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit annesi ve kardeşlerinin sesi Tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Şehit Aslan'ın cenazesi 13 Ocak Cumartesi (yarın) Taşova İlçesi Çakırsu Köyü camisinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.