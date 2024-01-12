SON DAKİKA | Dolmabahçe’de güvenlik toplantısı! Başkan Erdoğan başkanlık edecek

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Operasyonların devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 12 hain terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.