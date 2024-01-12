Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Başkan Erdoğan başkanlık edecek
Giriş Tarihi: 13.1.2024 00:15 Son Güncelleme: 13.1.2024 00:59

SON DAKİKA | Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Başkan Erdoğan başkanlık edecek

Son dakika haberi... Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimizin şehit olmasının ardından İstanbul'da kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki güvenlik toplantısı, bugün saat 14.30'da Dolmabahçe'de yapılacak. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkan Orgeneral Sayın Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın iştirak edecek.

SON DAKİKA | Dolmabahçe’de güvenlik toplantısı! Başkan Erdoğan başkanlık edecek

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman askerimizin şehit olduğunu, 2'si ağır 7 askerimizin ise yaralandığını bildirdi.

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Operasyonların devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 12 hain terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

DOLMABAHÇE'DE KRİTİK ZİRVE

Hain saldırının ardından devletin zirvesi Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapma kararı aldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 13 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini duyurdu.

3 BAKAN ZİRVEYE İŞTİRAK EDECEK

Toplantının Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirileceğini vurgulayan Altun, "Toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Başkan Erdoğan başkanlık edecek
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