Dönüşümü engelledi 2 bin canımız gitti

6 Şubat depreminde yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüme karşı çıkan ve mitingler düzenleyen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın tekrar başkan adayı gösterilmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istenmiş, ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş buna karşı çıkmıştı. Savaş 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, proje karşıtı mitingler düzenlemişti. Savaş, depremin vurduğu Emek Mahallesi'nde miting düzenlemiş ve halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya yönlendirmişti.CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden belediye başkan adayı göstermesine her kesimden tepki geliyor. Kahramanmaraşlı merkezlerde 11 yakınını kaybeden TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Hatay bir felaket yaşadı. Bu felaket ve sonrasında Lütfü Savaş hiç ortada yoktu. Daha önce orman yangınlarında da Lütfü Savaş hiç yoktu. Kentsel dönüşüme karşı çıkan, oradaki yeni yapılacak evlere engel olan bir insandır. Dolayısıyla belediye başkanlığı anlayışı sınıfta kalmıştır" dedi. Savaş'ın hiçbir zaman Hatay halkının yanında olmadığını ifade eden Yayman, "Hataylılar şunu söylüyor, 'Eğer şehrimde altyapı, su, yol, hizmet yoksa Lütfü Savaş'a da oy yok' diyor.Bir belediye başkanı kentine taş üstüne taş koymaz mı? Depremde, yangında halkın yanında olmayan biri Hataylılara ne verecek? Belediye başkanı olarak şehri dirençli hale getirmek yerine yapılacak kentsel dönüşümü engelleyen bir insandır. Emek Mahallesi'nde yapılacak evlere engel oldu. Eğer engel olmamış olsaydı binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmeyecekti. Milletimiz gerekli cevabı sandıkta verecektir ve Savaş'tan kurtulacaktır" diye konuştu.Antakya Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz da, 2019'da Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün engellenmesiyle ilgili, "O bölgede 492 konut yapılacaktı. Ama Lütfü Savaş ve CHP'nin ilçe belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, 'Kentsel dönüşüme hayır!' mitingi yaparak, davalar açarak insanların güvenli evlere girmelerini engellediler. Kentsel dönüşüm olsaydı, bu kadar çok can kaybı yaşanmayacaktı.Onların tüm engellemelerine rağmen mahkeme sonuçlandı, şimdi ihaleler yapıldı ve TOKİ tarafından güvenli konutlar için çalışmalara başlandı. Ayrıca Amanos eteklerinde de kalıcı konutlar hızla yükseliyor" diye konuştu. Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı ise, "Depremde özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken eski binalarda çok yıkım yaşandı. Mahallemizde yaklaşık 2 bin insan hayatını kaybetti. Kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı bu kadar can kaybı olmazdı" ifadelerini kullandı.