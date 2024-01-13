Eğitim dalışı şehidi uğurlandı

Muğla Marmaris'teki gerçekleştirilen Denizkurdu Tatbikatı sırasında fenalaşarak şehit olan TCG Edremit gemisinde görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat için (25), memleketi Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Mayın Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Basına kapalı olarak düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı Piri Reis Camii'ne getirildi. Şehidin annesi Necla Topallar, oğlunun fotoğrafına sarılıp öperken gözyaşları sel oldu. Baba Tamer Canbulat ise ayakta durmakta zorlandı.Cuma namazını müteakip Piri Reis Camii'nde kılınan cenaze namazı ile şehit Bahadır Canbulat, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törene, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da katıldı. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan ise bugün memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.