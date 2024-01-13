İBB’ye bağlı İtfaiye Operasyonu’nda şok ayrıntılar… 170 ayrı rüşvet eylemi tespit edilmiş…

İddialara göre; rüşvet alan itfaiyecilerin, İBB'de memur olan başka bir görevliye rüşvet vererek kurum şifresini aylık düzenli rüşvet ödemeleri karşılığında kiraladıkları ve rüşvet aldıkları iş yeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri, şüphelilerin hem rüşvet alan hem de rüşvet veren konumda oldukları, örgütsel hareket tarzına sahip olan şüphelilerin kendilerine ''Tehlikeli Ekip, Özel Ekip'' gibi isimler verdikleri tespit edildi. Amir konumunda olan bazı şüphelilerin bazı rüşvet eylemlerinde çıkan sorunlar sebebiyle ast pozisyondaki şüphelileri azarladığı saptandı. Şüphelilerin, rüşvet eylemlerinde vatandaşla yapılan görüşmelerde kendilerini tanıtırken deşifre olmamak için farklı isimler kullandıkları belirlendi.