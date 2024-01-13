İstanbul adaylarının tanıtımı için özel program

AKParti, yerel seçim hazırlıklarında son aşamaya geldi. İllerde gösterilecek adayların tamamı belirlendi. Daha önce başta İstanbul olmak üzere 26 ilin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu diğer illerin adaylar ise yarın saat 15.00'te başkentte düzenlenecek programda açıklanacaktı. Ancak bu program dün akşam Irak'ın kuzeyinden gelen ve 6 askerimizin şehit düştüğü hain saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ertelendi. AK Parti, ilçe adaylarını da önümüzdeki hafta itibarıyla peyderpey açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin İstanbul il başkanlığında kurmayları ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un da dâhil olduğu bir toplantı ile İstanbul ilçelerinin aday çalışmasını yaptı. 17 Ocak Çarşamba günü itibarıyla genel başkan yardımcıları illere gidecek. Türkiye'de tüm ilçelerin adayları ise bu ay sonuna kadar açıklanacak. AK Parti, İstanbul'un ilçe adaylarının açıklanacağı bir programın da hazırlığını yapıyor.