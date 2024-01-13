Malatya’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve fişekler, 1 adet tüfek, 1 adet metal arama dedektörü ile 29 adet tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.