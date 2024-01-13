Haberler Gündem Haberleri Malatya'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
Giriş Tarihi: 13.1.2024 21:48

Malatya'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon

Malatya'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

İHA
Malatya’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve fişekler, 1 adet tüfek, 1 adet metal arama dedektörü ile 29 adet tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Malatya'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
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