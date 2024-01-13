PKK/KCK’nın sözde sorumlusu yakalandı

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Fırat kod adlı Serhat Bal'ı Avrupa'ya kaçmak üzereyken Ortadoğu ülkelerinden birinde yakalayıp Türkiye'ye getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan "Fırat" kod adlı firari terörist Serhat Bal'ın bir Ortadoğu ülkesinde saklandığı yeri tespit etti.Teknik çalışmalar ve saha elemanlarından alınan istihbaratla Bal'ın saklandığı yer uzun süre hassas bir çalışma ile takibe alındı. Bal, Ortadoğu'da bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi ve adalete teslim edildi. Terörist Serhat Bal'ın PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2012'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.