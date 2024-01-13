Torbalı Belediyesi karıştı

CHP'nin Torbalı Belediye Başkan Adayı olarak eski ilçe başkanı Övünç Demir'i aday gösterilmesine Belediye Başkanı Mithat Tekin, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP'li meclis üyeleri ve belediye başkan aday adayları bir araya gelerek ortak bir bildiriyle tepki gösterdi. "Birileri belediyeyi tekrar AK Parti'ye teslim etmek istiyor" ifadelerinin yer aldığı bildiride "Bu kararı alanlar sonuçlarından da sorumlu olacaklardır" denildi. Bildiride ayrıca Torbalı adayının yangından mal kaçırır gibi gizli, saklı bir yordamla belirlendiği öne sürüldü.

GİZLİ SAKLI BİR YORDAMLA

Bildiride CHP MYK'sının 10 Ocak'ta yaptığı toplantıda Torbalı adayının 2019 yerel seçimlerinde kaybedilen 5 ilçe adayı ile birlikte açıklanmasına tepki gösterildi. Bildirinin devamında şu ifadelere yer verildi: "Daha da vahimi, gündemde olmamasına rağmen Torbalı Belediye Başkan adayının sürpriz bir şekilde, alelacele, gizli-saklı bir yordamla adeta yangından mal kaçırır gibi açıklanmış olması, gerek Torbalı CHP örgütü gerekse tüm Torbalı halkında rahatsızlık yaratmıştır. Seçimi başlamadan kaybettirecek bu kararın parti tabanında öfkeye ve hayal kırıklığına sebebiyet verdiği ortadadır. Anlaşılan o ki 2019 seçimlerinde AK Parti'nin elinden aldığımız belediyemizi birileri yine AK Parti'ye teslim etmek istemektedir. Henüz İzmir Büyükşehir adayımız bile belli değilken, Torbalı'yı kayıp ilçelerle birlikte açıklamak, Torbalı'daki CHP tabanına, bizzat Partimize ve dahi 2019 seçimlerinde oy vermiş vatandaşlarımıza hakarettir. Bunu kabul etmiyor, Genel Merkezin bu kararını yeniden gözden geçirmesini umut ve talep ediyorum" ifadeleri yer aldı.

YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ

CHP Torbalı tabanının bu yaşananlardan rahatsız olduğuna dikkat çekilen bildiride: "Söz konusu açıklanan aday daha önce de kayyum olarak ilçe başkanlığına atanmış, parti dizayn edilmiş, yığılma üyelikler yapılmış, partinin iç dinamikleriyle oynanmış ve parti örgütü Torbalı'da zayıf düşürülmüştür. Geldiğimiz noktada aynı güç aynı kişinin belediye başkan adayı olarak yangından mal kaçırır gibi açıklanması için devreye girmiştir. Bu durum, Torbalı kamuoyunda bir takım etik dışı soru işaretlerini gündeme getirmiştir. Adayı kimler ve niçin çok hızlıca gündeme alıp açıklanmasını sağlamışlardır? CHP'yi siyasal kirlilik içerisine çekmek isteyenler kimlerdir? Torbalı neden kayıp ilçe olarak sayılmıştır? Mevcut belediye yönetimi neden görmezden gelinmiştir? Temiz bir toplum yaratmanın yolu temiz siyasetten geçer. Temiz siyaset ise kuralları önceden belirlenmiş, ilkeli ve siyasi etik kurallarına göre işleyen bir sistem üzerinde yükselebilir ancak. Temiz siyaset istemek her CHP'linin hakkıdır."

CEZALANDIRILDIK

Bu kararla CHP'li meclis üyelerinin genel merkez tarafından cezalandırıldığını öne süren partililer açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: "CHP'nin bayrağını Torbalı'da dalgalandıran Belediye Meclis üyelerimiz, Partililerimiz ve aday adayları olarak bizler, kapalı kapılar ardındaki hesaplar yoluyla 250 bin kişinin yaşadığı Torbalı'mıza kaybedilmiş ilçe muamelesi yapılmasına ve mevcut belediye yönetiminin iradesinin görmezden gelinmesine razı değiliz. Bir CHP belediyesi olan Torbalıya yapılan bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Bu hatadan dönüleceğine dair inançla sükûnetimizi koruyoruz. Bununla birlikte belirtmek isteriz ki, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde mevcut belediyemizin kaybedilmesi halinde, bu kararı alanların sorumlu olacağını tarihe not düşeriz."