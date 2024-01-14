32 ilde operasyon: 113 gözaltı

PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ta üs bölgesine gerçekleştirdiği hain saldırının ardından Jandarma tarafından örgütün faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında Kahramanlar-41 operasyonu düzenlendi. Adana, Ankara, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin başta olmak üzere 32 ilde şafak vakti eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 113 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini kaydetti.