Arkasında kim olduğuna bakmadan imha ederiz

Irak'ın kuzeyinde 9 askerimizin şehit düştüğü PKK'nın alçak sızma girişimi sonrası Başkan Erdoğan'ın kararıyla dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Güvenlik Toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" denildi. "Teröristan" ifadesi terörle mücadelede yeni bir kavram olarak ilk kez kullanıldı. Hain terör örgütünü besleyen ABD'ye isim vermeden sert tepki gösterilirken, "Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir" ifadeleri kullanıldı.Başkan Erddoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede terörle mücadelenin seyri için fikir alışverişinde bulunuldu, atılacak adımlara dair birlik vurgusu yapıldı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının şehitlerimiz nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. Siyasilerden de şehitler için taziye mesajları geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Teröre karşı sıfır toleransla hareket etmek bir beka konusudur. Aziz şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşer vaktine bırakılmayacaktır. ANKARA