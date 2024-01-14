SON DAKİKA | Irak’ın kuzeyine yeni harekat: 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor." açıklaması ile 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
IRAK'IN KUZEYİNE ANİ HAVA HAREKATI
MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." dedi.
Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/D0i3ODJsYQ
MSB ayrıca; Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hâle getirildiğini duyurmuştu.