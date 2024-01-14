Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni harekat: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 14.1.2024 20:50 Son Güncelleme: 14.1.2024 21:16

SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni harekat: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Türkiye, terör örgütü PKK'nın inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | Irak’ın kuzeyine yeni harekat: 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor." açıklaması ile 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

IRAK'IN KUZEYİNE ANİ HAVA HAREKATI

MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." dedi.

MSB ayrıca; Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hâle getirildiğini duyurmuştu.

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SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni harekat: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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