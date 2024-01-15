İBB, terör propagandasına ev sahipliği yaptı

CHP'liİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hain terör saldırısında şehit düşen 9 kahraman askerimizin toprağa verildiği gün, terör örgütü propagandasına ev sahipliği yaptı. İBB'ye ait Müze Gazhane'de düzenlenen sözde etkinlikte konuşan DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi.İBB Kültür Dairesi Başkanlığı resmi X hesabından kalleş terör saldırısı sonucu askerlerimizin şehit olmasının ardından 13-14 Ocak tarihindeki tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. Ancak, İBB'ye ait Müze Gazhane'de terör propagandasının yapıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi. "Mor Dayanışma" adı altındaki organizasyona DEM'li milletvekili Adalet Kaya da katıldı. Adalet Kaya, konuşmasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi. Teröristbaşının hapiste tutulmasını "hukuksuzluk" olarak niteleyecek kadar ileri giden Kaya, "Orta Doğu coğrafyasına barışı getirecek en önemli aktör Öcalan'dır" dedi.