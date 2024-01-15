MİT’ten keşifçiye nokta operasyon

Irak'ta nokta operasyonlarla PKK'nın çok sayıda sözde yöneticisini etkisiz hale getiren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son olarak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod adlı Hasan Seburi'nin Süleymaniye'deki yerini tespit etti. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan İran asıllı terörist, nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.MİT, Irak'ın kuzeyindeki hain saldırının ardından Suriye'deki PKK hedeflerini imha etti. Operasyonlarda 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere terör örgütüne ait 23 hedef imha edildi.İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden yurt içinde provokatif paylaşımlarda bulunan 22 zanlıdan 14'ünün yakalandığını bildirdi. Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildi. Hesaplarının 104'ünün yurtdışından kullanıldığı belirlendi./ SABAH