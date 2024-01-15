Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sultanbeyli'de fabrikada yangın: 3 işçi öldü!
Giriş Tarihi: 15.1.2024 09:10 Son Güncelleme: 15.1.2024 09:35

Son dakika: Sultanbeyli'de fabrikada yangın: 3 işçi öldü!

Son dakika haberi: Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu sokakta bulunan bir fabrikada çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika: Sultanbeyli’de fabrikada yangın: 3 işçi öldü!

Son dakika: Sultanbeyli'de çelik malzeme üretimi yapan bir iş yerinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yagında 3 işçi hayatını kaybetti. Olay, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak üzerinde bulunan çelik malzeme üretimi yapan bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre sabah erken saatlerde işçilerin kaldığı konteynerda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin konteynerde yaptığı incelemede 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden işcilerin Fırat Karadağ (17), Murat Çolak, (21) Muhammed Şahin (18) olduğu belirlendi.

Yangında 2 işçi de yaralandı. Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, "15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1'i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi...

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Son dakika: Sultanbeyli'de fabrikada yangın: 3 işçi öldü!
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