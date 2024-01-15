Son dakika: Sultanbeyli’de fabrikada yangın: 3 işçi öldü!

Son dakika: Sultanbeyli'de çelik malzeme üretimi yapan bir iş yerinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yagında 3 işçi hayatını kaybetti. Olay, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak üzerinde bulunan çelik malzeme üretimi yapan bir iş yerinde meydana geldi.
İddiaya göre sabah erken saatlerde işçilerin kaldığı konteynerda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında 2 işçi de yaralandı. Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.
VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, "15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1'i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi...