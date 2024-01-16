Emekli zammında karar günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi emeklilere yapılacak zam oranı olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekliler arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi konusunda alternatifleri sunacak. Toplantıda terörle mücadele, deprem konutları, Gazze'de yaşanan gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası emekli zam oranını açıklaması bekleniyor. Enflasyonla mücadele ve ekonomik gelişmeler de değerlendirilecek. Bakan Şimşek enflasyonla mücadelede gelinen noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak. Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak. Tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısının ardından düzenlenen güvenlik toplantısının çıktılarının Kabine üyeleri ile paylaşılacağı belirtildi. Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu İsrail'in Gazze'deki katliamları, F-16 ve Eurofighter alımı, iç ve dış politikadaki gelişmeler oldu.Öte yandan bu ay teslim edilmesi öngörülen yaklaşık 50 bin deprem konutu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kabine üyelerini bilgilendirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise müfredatta yapılması planlanan değişik ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacak. Değişiklik onaylanırsa önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak.