İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e "PKK" tepkisi!

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Başkanlığını devraldığı kurultayda terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam yollamıştı. Özel bu süreçte hızını alamamış şehit cenazesinden çıkar çıkmaz, HDP ile ittifak görüşmelerinde bulunmuştu. Özel, İYİ Parti tarafından PKK terörünü kınayan ortak bildiriye de imza atmamıştı.

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki terör oturumunda dikkat çeken bir konuşma gerçekleşti.

DERVİŞOĞLU'NDAN ÖZEL'E PKK TEPKİSİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada isim vermeden CHP Genel Başkanı Özel'i hedef aldı.

Özel'in terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermesine tepki gösteren Dervişoğlu, "İYİ Parti, gece gündüz sıraya geçerek 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyenlere selam gönderenlerle, sırtını PKK'ya yaslayanlar ve onlarla herkesin gözü önünde açık ve şeffaf olarak hareket edenlerle aynı safta durmayacaktır." dedi.

Dervişoğlu şu ifadeleri de kullandı: Her kim ki bu Gazi Meclis'te teröristlerin hain eylemlerinin kirli emellerine kendisini alet ederse ve vatanımızın birliğini, bölünmez bütünlüğüne kast ederse bunun bedelini ödeyecektir. Bir taraftan sırtını eli kanlı terör örgütünün şiddet eylemlerine dayayan diğer taraftan dönüp sözde barış ve demokrasi havariliği yapan ikiyüzlülere ve etnik bölücülere buradan sesleniyorum; Türk milletinin düşmanıysanız düşman gibi muamele görmeniz kaçınılmaz olacaktır. Her kim ki bir yandan PKK terör örgütünün şiddet faaliyetleri karşısında sus pus oluyor, diğer yandan gelip de barış ve demokrasi havariliği yapıyorsa biliniz ki onlar ikiyüzlü kirli bir siyasetin maşası durumundadırlar.