Kurum: İlk bir yıl boyunca İstanbul’da istihdam için seferber olacağız

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de ziyarette Kurum'a eşlik etti. Kurum, İSO Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşmesinin ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Kurum konuşmasında, istihdam projelerini anlattı, İstanbul'un ekonomik gücü ve potansiyeline değindi, genç ve kadınların istihdamına vurgu yaptı.

"İSTANBUL'UMUZUN GÜCÜ BU"



"Rekabette olumlu yönde farklılaşan katma değer üreten bir şehrimizdir İstanbul'umuz. Ülkemizin 68 şehrine denk gelen bir ekonomik potansiyele sahibiz. İhracatımızı yüzde 30'dan fazlası istihdamının yine yüzde 50'den fazlası İstanbul merkezli" ifadelerini kullanan Kurum, "İşte İstanbul'umuzun gücü bu. Bu güçlü şehrin ticaretini, sanayisini, üretim odaklı desteklemeye, istihdamını arttıracak girişimlere de yardımcı olacağız" dedi.

"İSTANBUL'DA YAŞAYAN KARDEŞLERİMİZ EVLERİNDE MUTLU OLACAKLAR"



Kurum, "Bu noktada bu şehrin adayı olarak ekonomide lider İstanbul diyerek sorumluluğu üstlendiğim üç temel gündemim var. Birincisi kalıcı istihdam, ikincisi güçlü bir ticaret, güçlü ticaretin yapılabilmesi için gerekli altyapı ve üçüncü başlığımız da şu; toplumsal refahı arttıran güçlü ev ekonomisi. İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar" dedi.

"HER PROJEMİZDE ÇALIŞANLARIN EN AZ YÜZDE 25'İ GENÇLERİMİZ VE KADINLARIMIZ OLACAK"



Kurum, "Gençleri çok önemsiyorum. İş arayan değil, iş bulan, kendi işini kurduran, kendi iş yerini açtıran, bunun için de maddi, manevi destekler veren gençlerin Murat Ağabey'i olma sözüm var ve bu sözü tutmak için mücadele edeceğiz. İstanbul'umuzu lafla değil, polemiklerle değil, gerçek belediyecilikle, bu manada sosyal adaletin, halkın, kadınların ve gençlerin belediyesi konumuna geri döndüreceğiz. Kurum konuşmasının devamında, "Kadın ve genç istihdam şartı koyacağız. İş yerlerimizde, yapacağımız her yatırımda, her projede çalışanların en az yüzde 25'i, gençlerimiz ve kadınlarımız olacak" dedi.

ARA ELEMAN VE TEKNİK ELEMAN İSTİHDAMINI GÜÇLENDİRECEĞİZ



İstanbul'da sanayi sektöründe ara eleman ve teknik eleman sorununa yönelik adımlar atılacağını belirten Kurum, "Meslek edindirme kurslarımızı, mahalle mahalle açacağız ve lise ve üniversitede burada okuyan arkadaşlarımızla, yine üniversitelerimizde yakın işbirliği içerisinde ara eleman ki bugün ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi. Ara eleman ve teknik eleman istihdamını güçlendireceğiz. Bu manada sanayicilerimizin yine sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetişimi noktasında bu atölyelerimizi meslek edindirme kurslarımızı. Büyükşehir Belediyesi olarak 39 ilçemizde sanayicimizle birlikte açacağız. Gençlerimize orada sektörün, yüzyılın ihtiyacı olan iş hangi işse, hangi bölümse, hangi alansa bu alana ilişkin de eğitimlerimizi vereceğiz. Özet olarak, biz ilk bir yıl boyunca İstanbul'da istihdam için seferber olacağız" dedi.