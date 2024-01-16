Giriş Tarihi: 16.1.2024 09:56Son Güncelleme: 16.1.2024 10:10
Son dakika: MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Sözde Suriye sorumlusu Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütüne yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Suriye'de yeni bir operasyon gerçekleştiren MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin kadın yapılanması sözde sorumlularından Rihan Amude kod adlı Liman Suwyeş’i Kamışlı’da nokta operasyonla etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Son dakika haberi: MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin kadın yapılanması sözde sorumlularından Rihan Amude kod adlı Liman Suwyeş'i Kamışlı'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
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Son dakika: MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Sözde Suriye sorumlusu Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi