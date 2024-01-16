SİHA’lar Kamışlı’da terör hedeflerini vurdu

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen ve 9 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve MİT'in sınır ötesindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı operasyonlar devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolünde bulunan tesisler düzenlenen hava harekâtı ile imha edildi. Hava harekâtında vurulan noktalar arasında Rumeyla petrol tesisinin de yer aldığı belirtildi. Operasyonda, Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı ile Malatya Erhaç Askeri Hava üslerinden kalkan F-16 ve F-4 savaş uçakları ile Batman İnsansız Uçak Sistemleri Üssü'ndeki SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ait hedefleri vurdu.Gerçekleştiren operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra, örgütün lojistik, altyapı, enerji (petrol ve elektrik) noktaları da nokta atışlarla imha edildi. Irak sınırındaki hudut karakollarından da, Metina Dağı ve Zap Vadisi'nde İHA ve keşif gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen hedefler Fırtına Obüs ile ÇNRA'larla (Çok Namlulu Roketatar) ateş altına alındı. Operasyonlar kapsamında, Suriye'nin kuzeyine çok sayıda terör hedefi imha edildi. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükselirken, dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden de görüldü.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, kuvvet komutanları ile yurtiçi ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki son durumu anlatan Güler, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edildi. Toplam 77 terörist de etkisiz hale getirildi" diye konuştu. Bu arada Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine dün saat 22.00'de de hava harekâtı düzenlendi. Açıklamada, 23 hedefin imha edildiği, çok sayıda terörist in de etkisiz hale getirildiği bildirildi.Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, Türk İHA'larını mercek altına aldı. Türkiye'nin "insansız hava aracı gücü"ne dikkat çekilen analizde, "Türkiye, Batılı ülkelerin silah ihracatı yasaklarının etkisiyle kendisini İHA gücü olarak geliştirdi. Son model ise Anka-3 oldu. Erdoğan, drone'ları Türkiye Yüzyılı'nın bir sembolü olarak görüyor. Drone'lar, Batı'dan bağımsızlığı, sağlam bir dış siyaseti simgeliyor" denildi. Türkiye'nin drone'ları Irak ve Suriye'de başarılıyla kullandığı belirtildi. FRANKFURT