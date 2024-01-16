Son dakika haberleri: Bahçeli’den önemli açıklamalar

Neymiş; 31 Mart seçimlerinde ya gerici ordular ya da hareket ordusu kazanacakmış. Türkiye'de gerici ordu değil, kahraman TSK vardır. Avcı taburları diye bir şeyi ne gören ne duyan vardır. Alçak iftirayı sevinç içinde dinleyen İBB Başkanı tek bir itirazda bulunmadı.

Millete gerici demek küfürdür. Millete gerici demek su katılmamış firavunluktur.