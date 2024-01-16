Son dakika haberleri: Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"CHP'de kriz gün yüzüne çıkmıştır. CHP yönetimi istikametini hepten şaşırmıştır.
Merkezi yönetimle birebir uyumlu yerel yönetimlerin uyumu, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğrudan hizmettir. Bizde laf cambazlığı, milli değerler cahilliği değil Türk ve Türkiye sevdasıyla yoğrulmuş kocaman ve inanmış bir yürek vardır.
Neymiş; 31 Mart seçimlerinde ya gerici ordular ya da hareket ordusu kazanacakmış. Türkiye'de gerici ordu değil, kahraman TSK vardır. Avcı taburları diye bir şeyi ne gören ne duyan vardır. Alçak iftirayı sevinç içinde dinleyen İBB Başkanı tek bir itirazda bulunmadı.
Millete gerici demek küfürdür. Millete gerici demek su katılmamış firavunluktur.
"5 YILLIK FETRET DEVRİNE SON VERECEĞİZ"
31 Mart'ta Türk siyaset tarihinin kilit seçimi yapılacak. İstanbul muradına kavuşacak. 5 yıllık Fetret Devri'ne son vereceğiz. Yerel yönetimlerde ölü toprağını kaldıracağız.
ULUSLARARASI SİSTEM ÇÖKÜŞ AŞAMASINDA
Gazze'de insan hakları ve insan onuru hiçe sayılmaktadır.