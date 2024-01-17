Emine Erdoğan’dan Alper Gezeravcı’ya uzay görevinde başarılar mesajı: Hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli Uzay Programı kapsamında, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum.

"HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR GURUR VE MUTLULUK"

Al bayrağımızı ufkun ötesinde dalgalandıracak olmak, hayali kurulan bir hedefe daha ulaşmak; hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk.

Bu tarihi yolculuğun Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında nice ilklere vesile olacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."