‘Hak’ talebinde bulunan darbeci pilota AYM’den ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresini bombalayarak 15 vatandaşı şehit edip 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 283 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski pilot üsteğmen Müslim Macit, üniversite derslerine ve sınavlarına çevrimiçi girme talebinin reddedilmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Sincan F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Macit, karar üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Bu başvuruda da harç ve giderlerini ödeme gücünden yoksun olduğunu belirterek adli yardım istedi. Yüksek Mahkeme, Macit'in yargılama giderlerine ilişkin adli yardım talebinin kabulüne karar verirken eğitim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruyu ise reddetti. Mahkeme, "Devletin tutuklu ve hükümlülerin örgün öğretime devamları konusunda bir yükümlülüğünün bulunmadığını, eğitim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ve masumiyet karinesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilemez olduğuna" karar verdi.