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Giriş Tarihi: 17.1.2024 15:35 Son Güncelleme: 17.1.2024 15:59

MSB açıkladı: 5'i FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB açıkladı: 5’i FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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MSB açıkladı: 5'i FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı
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