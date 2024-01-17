SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 42.6 zam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan şu önemli açıklamalarda bulundu:2024'ün ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49.25, SSK ve Bağ- Kur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37.57 artış oldu. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42.6'ya yükseliyor. Önümüzdeki temmuz ayında artışlarla birlikte, emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecek.Sosyal devlet ilkemiz gereğince uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Kabinemizde aldığımız kararla, 2024'ü "Emekliler Yılı" olarak ilan ediyoruz. Amacımız, emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek, onlara özel hizmetler sunacak yeni hizmetleri devreye almaktır.En çok yoğunlaştığımız alanlardan biri de hayat pahalılığı ve enflasyona karşı verdiğimiz mücadeledir. Aylık çekirdek enflasyonun, eylüldeki yüzde 5.3 seviyesinden aralık ayında yüzde 2.3 seviyesine gerilemesi, yürüttüğümüz kararlı mücadelenin işareti. Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde, milletimizin yardımını bekliyoruz. Çünkü bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Tamahkâr anlayışı ortadan kaldırmalıyız. Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere, insanımızın refah düzeyini yükseltmek için de canla başla çalışıyoruz. İşçi, memur, emekli maaşlarında ve onlara endeksli ödemelerde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla bunu kısmen sağladık.İstanbul Boğazı'nda TCG Anadolu'nun öncülüğünde yapılan 100 savaş gemimizin geçit töreni hafızalara kazındı. Boğaz'daki geçit töreni kimin Cumhuriyete ve aynı zamanda Atatürk'ün mirasına sahip çıktığını, kimin de bunların sadece istismarını yaptığını ortaya koydu. Yüzüncü Yılı etkinlikleri Türkiye karşıtları kadar cumhuriyeti ve kurucusunu siyasi ekmek teknesi haline getirmiş piyasa Atatürkçülerini de ciddi manada endişelendirmiştir. Bu işportacıların ortak özelliği menfaatperestlik ve samimiyetsizliktir. Türkiye'nin rejimi ile ilgili tereddütler 29 Ekim 1923'te Yaşasın Cumhuriyet nidaları eşliğinde bitti. Kimsenin cumhuriyetle ilgili tereddüdü yok.Türkiye'yi tekrar emperyalistlerin boyunduruğu altına almak isteyenlerin tezgâhına gelmeyeceğiz. Suni gündemlerle vaktimizin ve enerjimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz. Dayatılan gündemlerin değil hayallerimizin peşinden koşacağız.Depremle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırma çalışmaları önceliklerimiz arasında. İstihdamda tarihi seviyeyi yakaladık. Yüzde 9'a düşürdüğümüz işsizliği daha da aşağıya çekmemiz gerekiyor. İstihdam yükümlülüğünü 3 kattan 2 kata, istihdam taahhüt oranını yüzde 70'ten yüzde 60'a düşürüyoruz. Deprem bölgesinde istihdam yükümlülüğü 3 kattan 1 kata, istihdam taahhüt oranı yüzde 70 yerine yüzde 30 olarak uygulanacak. Cep harçlıkları da deprem bölgesi illerinde asgari ücretin yüzde 30'u düzeyinde verilecek. 910 milyon lira kaynak kullanarak hayvanları telef olan vatandaşlarımızın zararını da karşıladık.günü gerçekleştirilen dar kapsamlı güvenlik toplantısında güvenlik birimlerimize tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik. Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi, en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık farklı yol ve yöntemlerle defalarca dışa vurulmuştur. Bölücü terör örgütü PKK'ya silah, mühimmat, eğitim ve himaye desteği hız kazanmıştır.Sınır ötesi operasyonlarımızla ülkemizi bir terör koridoruyla kuşatma senaryolarını da yırtıp attık. Harekâtlarımız, Türkiye'yi düzensiz göç dalgası üzerinden iç karışıklığa sürüklemeye dönük oyunları da boşa çıkarmıştır. Türkiye, bölücü terör tehdidini ya kaynağında kurutacak ya da eskiden olduğu gibi terörle mücadeleyi sınırları içinde şehirlerinin sokaklarında, mahallelerinde verecektir. Böyle bir felakete kesinlikle müsaade edemeyiz.Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna, hangi hesaplar içinde olduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız.3-5 oy daha fazla alacağız' diye bölücü örgütün muhiplerini kırmızı halıyla karşılayanlar bu yaptıklarının hesabını sandıkta milletimize vereceklerdir.Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 114 terör hedefi vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından bu yana terörle iltisaklı 465 kişi gözaltına alındı.31 Mart mahalli idareler seçimlerini demokratik bir olgunlukla şehirlerimize hizmet yarışı şeklinde tamamlayarak geride bıraktıktan sonra Türkiye Yüzyılı gündemiyle yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimize bağlı kalarak yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeye devam edeceğiz. Hükümet programlarımızda taahhüt ettiğimiz yatırımları hayata geçiriyoruz.