A Haber muhabirine alçak saldırıya peş peşe tepkiler! "CHP zihniyetinin soğuk yüzü"

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek için slogan attı. Bu esnada olay yerinde yaşananları paylaşan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı.
A HABER MUHABİRİNE YUMRUK VE TEKME!
Muhabir Vural yumruklanarak yere düşürüldü. Ardından da yerde tekmelendi.
ALÇAK SALDIRIYA PEŞ PEŞE TEPKİLER!
İşte bu alçak saldırıya tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik muhabir Vural'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Ömer Çelik şu ifadeleri paylaştı: Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
KURUM'DAN SALDIRIYA TEPKİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da saldırıya tepki gösterdi. Kurum şu ifadeleri kullandı: Görev başındayken saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haber yapmaktan başka hiçbir amaç taşımayan gazetecilere yönelik saldırıları kınıyorum.
TEVFİK GÖKSU: ALKAÇ SALDIRIYI KINIYORUM
AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da "A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik Büyükçekmece'de gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş dileklerimi iletiyorum." ifadelerini paylaştı.
ALTUN: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise tepkisini şu paylaşımla dile getirdi: İstanbul Büyükçekmece'de görevi başında gazetecilik mesleğini icra ettiği sırada bir grup tarafından saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Halkın temel haklarından biri olan haber alma hürriyetini engellemeye yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, İletişim Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum.
KABAKTEPE: CHP ZİHNİYETİNİN SOĞUK YÜZÜ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe saldırının CHP zihniyetinin soğuk yüzünü tekrar gözler önüne serdiğini dile getirdi. Kabaktepe şunları paylaştı: Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir. Yaşanan bu saldırıda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırıyı gerçekleştirenleri en sert şekilde kınıyorum.
Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) January 18, 2024
Yaşanan bu saldırıda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif…
ÖMER ARVAS: CHP'NİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE BAKIŞI
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunu haberleştirmek için belediye önünde yayın yapan A Haber ekibine yönelik saldırı CHP'nin basın özgürlüğüne bakışının özetidir. İşini yapan bir muhabiri engellemek için yere düşürüp tekmeler savurmak vandallıktır. Bu vandallığın sorumlusu bunca yıldır A Haber'in haberlerinden rahatsız olup toplumu manipüle ederek provoke eden CHP yönetimi ve İBB Başkanıdır. Bu konuya toplumun geniş kesimlerinin tepki göstermesi olmazsa olmazdır. Farklı mesleklerden insanlara yönelik saldırılara büyük tepki gösteren toplumumuz buna da aynı duyarlılıkla tepki gösterecektir.A Haber muhabirine çirkin saldırı: Yumrukladılar tekmelediler