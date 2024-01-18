A Haber muhabirine alçak saldırıya peş peşe tepkiler! "CHP zihniyetinin soğuk yüzü"

KABAKTEPE: CHP ZİHNİYETİNİN SOĞUK YÜZÜ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe saldırının CHP zihniyetinin soğuk yüzünü tekrar gözler önüne serdiğini dile getirdi. Kabaktepe şunları paylaştı: Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir. Yaşanan bu saldırıda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırıyı gerçekleştirenleri en sert şekilde kınıyorum.

ÖMER ARVAS: CHP'NİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE BAKIŞI

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunu haberleştirmek için belediye önünde yayın yapan A Haber ekibine yönelik saldırı CHP'nin basın özgürlüğüne bakışının özetidir. İşini yapan bir muhabiri engellemek için yere düşürüp tekmeler savurmak vandallıktır. Bu vandallığın sorumlusu bunca yıldır A Haber'in haberlerinden rahatsız olup toplumu manipüle ederek provoke eden CHP yönetimi ve İBB Başkanıdır. Bu konuya toplumun geniş kesimlerinin tepki göstermesi olmazsa olmazdır. Farklı mesleklerden insanlara yönelik saldırılara büyük tepki gösteren toplumumuz buna da aynı duyarlılıkla tepki gösterecektir.

A Haber muhabirine çirkin saldırı: Yumrukladılar tekmelediler