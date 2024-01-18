CHP’de HATAY isyanı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır" açıklamasının ardından Hatay'da yeniden Lütfü Savaş'ı büyükşehir belediye başkan adayı olarak göstermesi parti içinde de adeta 'savaş' çıkardı. Depremzede vatandaşların ve sosyal medyadaki tepkilerin ardından CHP'nin Hatay aday adayları da Lütfü Savaş'ın adaylığına tepki gösterdi. Partinin Hatay'daki aday adayları Ayhan Kara, Birol Ertem, Hikmet Çinçin, Cihat Açıkalın ve Serkan Topal ortak bir bildiri yayınlayarak, "Hatay halkının iradesini yok sayan dayatmaları kabul etmeyeceğimizi beyan ediyor; CHP'nin yetkili kurullarınca verilen kararın ne kadar doğru olduğunun değerlendirmesini kıymetli halkımızın takdirine bırakıyoruz" dediler.Özgür Özel'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için "Alternatif bulamadık" sözlerinin de eleştirildiği zehir zemberek bildiride, CHP'nin parti yöneticilerinin aday belirleme konusunda verdikleri sözlerin, açıklanan adayda vücut bulmadığına yer verildi. Mevcut başkanın başarısızlığının "tescil edildiğine" yer verilen açıklamada, "Başarısızlığı tescil edilmiş ve halkın gözünde güvenini yitirmiş bir şahısla yola devam kararının doğru olmadığını, bu kararın seçimin peşinen kaybedildiği Hatay'ın yaralarını derinleştirdiğini ve değişime olan inancı zayıflattığını, her şeyden önemlisi; bu durumun partiden kitlesel kopuşlara sebebiyet vereceğini ve bunun sonucunda Hatay ilimiz, insanlarımız ve partimiz adına telafisi imkânsız sorunlarla karşılaşacağımız gerçeğinin altını çizmek isteriz" ifadeleri yer aldı.