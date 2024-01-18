Gaziantep’e sürücüsüz metro

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen 15 milyar TL'lik sürücüsüz metro hattı projesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alındı. 2 yılda tamamlanacak proje 10 km uzunluğunda ve 9 istasyon ile 39 tren seti kapasiteli depodan oluşuyor. Gar'dan başlayan, Millet Bahçesi, Dr. Ersin Arslan Hastanesi, Düztepe, Kahvelipınar, Yeşilvadi, Akkent Parkı, Akkent Merkez istasyonları ile devam eden ve şehir hastanesi istasyonu ile son bulan bir güzergâha sahip olacak. Proje görsellerinde Çingene Kızı mozaiği dikkat çekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep'i demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Hayaldi gerçek oldu" dedi.