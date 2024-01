Başkan Erdoğan, AK Parti aday tanıtım toplantısında konuştu: Tüm belediyelerde zafer bizim olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin 17 büyükşehir ve 31 il olmak üzere 48 şehirdeki belediye başkanı adaylarını açıkladı. Erdoğan konuşmasında özetle şu mesajları verdi:Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanarak muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmak. Halkımıza hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. Ülkemizin her karışını eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı seviyelerine getirmek mecburiyetindeyiz.Asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin ideolojik arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği, teşkilat yöneticiliği dâhil siyasette gelinen bu makamlara bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk mahalli idareler seçimlerinde belediyeleri yönetme sorumluluğunu bu şekilde üstleneceğiz.Parlamentoda çıkmış biri, benim grup başkanvekilim Leyla Hanım'a 'bayrağımıza saldırdığına' dair edepsizce ifadeler kullandı. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza kâğıt parçası demez, hiçbir ferdi bayrağımızla ilgili paçavra demez, o sizin cibilliyetinizde var. AK Parti'de bunları göremezsiniz... Meclis'in kürsüsündeki o dokunulmazlığa sığınarak bu tür cibilliyet noktasındaki eksiklerle AK Parti'ye saldıramazsınız. Vatandaşa 'Oy yoksa hizmet de yok' diyen edepsizlerden asla olmadık. Kibri, tekebbürü, böbürlenmeyi yanımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Bize kibir, gururlanmak yakışmaz; biz tevazu ehliyiz. Sadece çalışkanlığımızla değil, vizyonumuzla da rakiplerimize fark attık.Siyaseti laf ebeliğinden ibaret görenlerin karşısına plan, projeyle, icraatla, vizyonla çıktık. 18'inci kez milletimizin huzuruna çıkmanın hazırlığı ve heyecanı içindeyiz. 31 Mart seçimlerine AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yine bu hassasiyetle hazırlanıyoruz.Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu ise seçimin önce gönüllerde kazanılmasıdır. Bugüne kadar girdiğimiz 17 seçimin hepsini böyle kazandık. Hiç kimse, şahsımız dâhil, hiç kimseye tıpış tıpış oy vermek zorunda değildir. Hiçbir ayrım yapmadan, her bir insanımızı velinimet görerek kapısını çalmak zorundayız. Daha önce bize oy versin veya vermesin her vatandaşımıza ulaşmak, zihnini ve kalbini yeniden kazanmak mecburiyetindeyiz.Partimizin adayları için nasıl gayret gösteriyorsak MHP adaylarını destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye'de de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak.Sokakta, çarşıda pazarda boy göstermeden siyaset yapılmaz. Mahalli idarelerde asıl büyük yük belediye başkan adayımızın omzundadır. Adaylarımız herkesten daha fazla çalışmak, daha fazla koşturmak, daha fazla yorulmak, ter dökmek, emek vermekle mesul ve mükelleftir. Hep beraber bunu başardığımızda Allah'ın izniyle muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dâhil tüm belediyelerde zafer bizim olacaktır. 31 Mart'ta sandıkları Allah'ın izniyle patlatarak sandıklardan çıkacağız.