CHP yönetimindeki büyükşehirlere güçlü adaylar

AKParti, Ankara ATO Congresium'da görkemli bir programla gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında başta Ankara ve İzmir olmak üzere merakla beklenen 48 şehrin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti böylece Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye bırakılanlar dışındaki tüm illerde başkan adaylarını açıklamış oldu."Hazırız Kararlıyız" konseptiyle hazırlanan toplantıda, halen Keçiören Belediye Başkanlığı görevini yürüten Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Altınok'un ismi anons edilirken, "Ankara'da Altıok değil Altınok diyoruz. Ankara'da 5 yıllık fetret dönemine son vermek için geliyoruz" anonsu yapıldı. Salonda sık sık "Efsane Turgut Başkan", "Başkent burada Altınok'un yanında" denilerek Turgut Altınok için sloganlar atıldı. Keçiören'i turistik bir ilçe haline getiren Turgut Altınok, Türkiye'de yerel yönetimlerin örnek aldığı bir belediyecilik sistemi kurarak ilklere imza attı.AK Parti, Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ'ı ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdi. Dağ, İzmir'de vatandaşları "AK Parti'nin hizmet odaklı belediyeciliğine kavuşturmak" için CHP adayı ile yarışacak. Antalya'da mevcut Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hatay'da ise Mehmet Öntürk isimlerine karar verildi. Geçtiğimiz dönem Cumhur İttifakı'nda MHP'ye bırakılan Adana'da bu kez AK Parti'nin adayı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispirli oldu.AK Parti'nin İzmir adayı olan Hamza Dağ, yapılan parti içi temayül yoklamalarında ve kamuoyu araştırmalarında açık ara önde çıkmıştı. 44 yaşında olan Dağ, evli ve 4 çocuk babası. 2017-2021 arasında partinin AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapan Dağ, 2021'de MKYK üyesi seçildi. Dağ, bu tarihten itibaren AK Parti'nin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumdadır. CHP'nin bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM'lilerle yaptığı işbirliği bu kirli oyunun en son sahnesidir. Özgür efendi, daha bismillah demeden iradesini ve ipini terör örgütü temsilcilerine teslim etti. Bölücü örgütün muhiplerinden izin ve icazet almadan CHP yönetimi adım atamıyor, teröre "terör", teröriste "terörist" dahi diyemiyor. Terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa CHP de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir. DEM tarafından rehin alınmıştır, esir alınmıştır