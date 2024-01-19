FETÖ’den 6 yıldır aranan üsteğmen, sahte kimlikle yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve 6 yıldır firari olan Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen pilot üsteğmen F.T'nin Etimesgut'ta kayıtsız kaldığı adresi belirledi.
SAHTE KİMLİK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan F.T'nin yakalanmamak için başkasına ait sahte kimlik belgesi kullandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.T. tutuklandı.