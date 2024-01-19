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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Gezeravcı’nın kullandığı F-16 Silifke’de sergilenecek

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Gezeravcı’nın kullandığı F-16 Silifke’de sergilenecek
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya memleketi Silifke'den heyecan verici bir jest geldi. Yeni projelerini SABAH'a açıklayan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altınok, Gezeravcı'nın kullandığı ilk F-16'lardan birini hangardan teslim alarak ilçede oluşturacakları uçak parkında sergileyeceklerini duyurdu. Projeye ilişkin bakanlıkla görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Altınok, "İlk Türk astronotun Silifke'den çıkmasının onurunu yaşıyoruz. Dualarla kendisini Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiyoruz. Tarih yazarak geri gelecek inşallah" diye konuştu.
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Gezeravcı’nın kullandığı F-16 Silifke’de sergilenecek
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