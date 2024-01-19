Gezeravcı’nın kullandığı F-16 Silifke’de sergilenecek

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya memleketi Silifke'den heyecan verici bir jest geldi. Yeni projelerini SABAH'a açıklayan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altınok, Gezeravcı'nın kullandığı ilk F-16'lardan birini hangardan teslim alarak ilçede oluşturacakları uçak parkında sergileyeceklerini duyurdu. Projeye ilişkin bakanlıkla görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Altınok, "İlk Türk astronotun Silifke'den çıkmasının onurunu yaşıyoruz. Dualarla kendisini Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiyoruz. Tarih yazarak geri gelecek inşallah" diye konuştu.