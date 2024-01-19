Haberler Gündem Haberleri Hava operasyonları PKK’yı panikletti
Giriş Tarihi: 19.1.2024

Hava operasyonları PKK’yı panikletti

Türkiye’nin petrol üretim tesislerine yaptığı operasyonlar PKK’da paniğe neden oldu. ABD’nin himayesinde Suriye’nin Kamışlı kentinde çıkarılan petrolü, PKK’nın dikkat çekmemek için ikişerli tankerlerle taşıdığı görüntülendi

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Hava operasyonları PKK’yı panikletti
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki 4'ten fazla petrol üretim tesisini kara ateş destek vasıtalarıyla 13 Ocak'ta vurmuştu.
TSK'nın petrol üretim tesislerine yaptığı operasyonlar PKK'yı panikletti. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünün enerji noktalarına yaptığı operasyonlar devam ederken, ABD'nin himayesinde Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde çıkarılan petrol, tankerlerle götürülürken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.



Kamışlı kenti doğusunda bulunan Rımeylan ve Kahtaniye petrol sahalarından tankerlere doldurulan petrol, TIR'lara yüklenerek kaçırılıyor. Tankerlerin dikkat çekmemesi için konvoy halinde değil 2 veya 3 tanker ile birlikte 5 ile 10 dakika aralıklarla hareket ettikleri gözlendi. Tankerlerin, Kamışlı kentinin çevre yolundan yerleşim alanlarının iç kesimlerine doğru gittiği görüldü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hava operasyonları PKK’yı panikletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA