İstanbul her türlü afete dirençli hale gelecek

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen Okmeydanı 1. Etap Kentsel Dönüşüm Proje alanını ziyaret etti."Sadece İstanbul" diyerek gittikleri her ilçede vatandaşların ne sorunu varsa, onları dinleyip not aldıklarını belirten Kurum, Beyoğlu'nun İstanbul'da dönüşüm projelerinin yoğun bir şekilde yapıldığı ilçelerden biri olduğunu kaydetti.İstanbul'da bulunan 1.5 milyon riskli konutun 600 bininin acilen dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, şunları dile getirdi: "İstanbul'un en büyük ihtiyacı ve vatandaşın gündemindeki en büyük sorun İstanbul'un deprem güvenliğidir, deprem dönüşümüdür. Biz göreve gelirsek, inşallah 31 Mart akşamı da bu anlayışla geldiğimiz gün, saat itibarıyla İstanbul'un 39 ilçesinde en riskli bölgelerinde, vatandaşlarımızın güvenle huzurla yaşayabileceği gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal donatı alanlarında vakit geçirebileceği dönüşüm sürecini hızlandıracağız.""Bunu çocuklarımız, İstanbullu hemşehrilerimiz, onların yarınları için yapacağız" ifadesini kullanan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul'u bu manada her türlü afete dirençli hale getireceğiz. Herkes kendisini bir kere evinde güvende hissedecek, oturduğu yerde mutlu olacak ve bu anlayış bitene kadar da biz durmayacağız."Bu arada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni de gezen Kurum, vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, küçük bir kıza tişört ve ayakkabı hediye etti. Taksim Meydanı'nda ıslak hamburger ve simit yiyen Kurum, vatandaşlara ikramda bulundu. Kurum, ardından Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.