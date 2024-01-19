İzmir, Hamza Dağ’ı karşılamaya hazırlanıyor

Hamza Dağ'ın bir miting havasında geçmesi beklenen karşılamasında, aday olarak ilk mesajlarını vermesi bekleniyor. Dağ'ın yıllarca İzmir'i hakkıyla temsil ettiğini ve şehrin tüm insanlarına ayrımsız dokunduğuna dikkat çeken Başkan Saygılı, İzmirlileri tek yürek olmaya davet etti. Saygılı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Hamza Dağ; genç yaşından itibaren partimizin tüm kademelerinde görev almış, her görevi hakkıyla ve fazlasıyla yerine getirmiştir. İzmir'e duyduğu bağlılık ve sevgiyi herkes bilir. Yıllardır A partili B partili demeden herkese, her kesime ayrımsız dokunmuştur. İzmir'de, İzmirlilerde emeği büyüktür. Yedi düvelle barışık, kucaklayıcı tavrı; çalışkan ve birleştirici kimliği ile İzmir'in zaten gönlünde taht kurmuş bir isimdir. İzmir'in tarif ettiği, istediği bir profildir. Sayın Cumhurbaşkanımız, İzmir'in sesine kulak vermiş, kendisini aday göstererek İzmir'e istediğini vermiştir. İçinden birini, bir hizmet sevdalısını İzmir için yola çıkarmıştır. Hiç şüphemiz yoktur. İzmir kendisini ona emanet edecektir."

İZMİR İÇİN O VAKİT GELDİ…

İzmir için yerel hizmet sorumluluğunu AK Parti'ye verme vaktinin geldiğini, bunu yüksek sesle dile getiren İzmirlilerin Hamza Dağ'da birleşeceğini vurgulayan İl Başkanı Bilal Saygılı; "İzmir için o vakit geldi. Tercihini hizmetten yana, kendisinden taraf olan, gerçekten üretecek ve geleceğini şekillendirecek güçlü bir isimden yana kullanacaktır. O isim, tartışmasız Hamza Dağ'dır. Zaten bağrına bastığı, güven bağı kurduğu Hamza Başkanımıza geleceğini emanet edecektir. Şimdi; kendisine büyük bir karşılama hazırlıyoruz ve tüm İzmirlileri bu heyecanlı buluşmaya davet ediyoruz. Çünkü bu büyük bir başlangıcın ilk buluşmasıdır, kucaklaşmasıdır. Hamza Başkan, İzmir'in hizmete duyduğu açlığın tek umudu, tek kurtuluş reçetesidir. Şimdi ilçe adaylarımız da açıklanacak ve İzmir; Büyükşehir ile birlikte 30 ilçesinde tek derdi hizmet, tek derdi İzmir'e kalıcı eserler kazandırmak olan birbirinden değerli isimlerin oluşturduğu bir takımla yola çıkacaktır. İzmir'in güzel insanları, kendisi gibi sımsıcak bir gönül adamı ile yol yürüme fırsatını muhakkak değerlendirecektir." dedi.