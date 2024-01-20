85 milyon tarihi anın coşkusunu yaşadı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başladığı anları tüm Türkiye nefesini tutarak izledi. Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu taşıyan Falcon-9 roketi, Türkiye saatiyle dün 00.49'da ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere yola çıkan roketin fırlatılması için geri sayım başladığında nefesler tutuldu, tüm Türkiye ekranlara kilitlendi. Vatandaşlar İstanbul ve Ankara'da kurulan planetaryumların yanı sıra, Konya, Bursa, Antalya, Gaziantep, Aksaray, Trabzon ve Kayseri'deki bilim merkezlerinde tarihi anlara tanıklık etti. Roketin başarıyla fırlatılmasını vatandaşlar alkışlarla birbirlerine sarılarak kutladı.İstanbul Taksim Meydanı'nda oluşturulan alana akın eden vatandaşların heyecanına BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ortak oldu. Vatandaşlardan İlknur Üşümez, "Bugün burada çocukların ve büyüklerin hayali gerçeğe dönüşüyor. Artık çocuklarımız ne olmak istediklerine astronotluğu da ekleyecekler" derken Serkan Deniz ise, "Bunun bir başlangıç olmasını, devamının gelmesini istiyorum" diye konuştu.Fırlatma anını Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden takip eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Milletçe büyük bir gurur yaşıyoruz" dedi.Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde tarihi anı canlı olarak izleyen üniversite öğrencisi Ahmet Bayram Akbaş, "Türk'e dünya yetmez diyorduk ve bugün yetmediğine şahitlik ediyoruz" derken, Rümeysa Çelik ise "Ülkemiz ve milletimiz adına gurur verici bir ana şahit olduk. Bu anı ömrüm boyunca unutmayacağım" dedi.Alper Gezeravcı'nın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan kuzeni Süleyman Gezeravcı, o anlara evde ekran başında tanıklık etti. Süleyman Gezeravcı, roket fırlatıldıktan sonra, kuzenini alkışlarla uğurladı.Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde kurulan platform karşısında yerlerini alan Gaziantepliler, fırlatmanın başlamasıyla birlikte alkışlar eşliğinde Türk bayrağı sallayarak o anlara şahitlik etti.İzmir'de Buca ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlar roketin fırlatılmasını "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek ayakta alkışladı.Konya ve Aksaray'daki Bilim Merkezleri'ne çocuklarıyla birlikte gelen vatandaşlar, hem heyecanlandı hem de büyük bir gurur yaşadı.Tokat'ta vatandaşlar o tarihi anlarda Anadolu'nun ilk Türk Uzay Bilimleri Merkezi olan Yağıbasan Medresesi'nde uzay yolculuğu heyecanına ortak oldu.Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki etkinliğe Gezeravcı'nın uzayda yapacağı 13 deneyden birinin sahibi olan öğrenciler Zeynep Nehir Çamlıca, Dilşah İmran Avcı ve Baver Bedirhan Bingöl de katıldı. Öğrenciler, "Propolisin antibakteriyel etkisinin gözlemlediğimiz projemiz uzayda deneme yapılacak, çok heyecanlıyız. Deneyimizin sonuçlarını merakla bekliyoruz" dedi.ABD'ninTeksas eyaletinde gördüğü eğitimle uzay yolculuğuna hazırlanan Gezeravcı'nın uzay yolculuğunda ABD ve İspanya'yı temsilen Michael Lopez Alegria, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına İsveçli Marcus Wandt yer aldı. Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği Türk bayrağı, kendi aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait objeleri yanında götürdü. Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri ise Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü oldu.İlkTürk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun uzay yolculuğu 36 saat sürecek. Dragon kapsülü bugün öğlen saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Uzay istasyonunda 14 gün geçirecek astronotlar, uzay uçuşunun insan sağlığı ve hastalıkları üzerindeki etkilerinden yeni nesil alaşımlara kadar birçok deney yapacak. Alper Gezeravcı da 13 bilimsel deneye imza atacak. Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek. Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek. SABAHTürkiye'ninilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu dünya basınında geniş yer buldu.CNN, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılışını birinci sıradan duyurdu."SpaceX roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. Gemide, aralarında Türkiye'den uzaya giden ilk kişinin de bulunduğu bir grup Avrupalı astronot bulunuyor" ifadelerinin kullanıldığı CNN'in haberinde Gezeravcı'nın Türkiye için çığır açıcı bir görevi yerine getirdiğinin altı çizildi.New York Times, "Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak ülkesinde gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı umuyor" ifadelerini kullandığı haberinde Gezeravcı'nın "Bu uzay uçuşu yolculuğumuzun varış noktası değil. Bu, yolculuğumuzun sadece başlangıcı" sözlerinin altını çizdi.The Seattle Times, Gezeravcı'nın "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 100 yılı geride kalırken, ülkemizin gelecek nesillerine hayallerinin sınırını uzayın derinliklerine taşıyabilme imkânı verecek böyle bir görevde rol model olabilmek son derece mutluluk verici" sözlerini hatırlattı.Yunan Kathimerini gazetesi, "Türkiye 44 yaşındaki Alper Gezeravcı ile ISS'nin konuk ülkelerinin seçkin ve büyüyen kulübüne girmeye hazırlanıyor" sözlerini kullandı.France 24, "İlk Türk astronotu Erdoğan'ın uzay hedefleri doğrultusunda görevine hazırlanıyor" dedi.Al Monitor ise, "Türkler, Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya yolculuğunu canlı olarak ulusal televizyonda izliyor" dedi. DIŞ HABERLERSABAH