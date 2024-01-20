AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ''AK Parti'nin hikâyesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın destansı belediye başkanlığında, 1994 yılında, İstanbul'dan başladı. Önce İstanbul'da sonra Türkiye'de tarih yazdınız.'' dedi.

''FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U YENİDEN ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA, AZİMLE, HEYECANLA ÇALIŞACAĞIZ''

İstanbul'a aday olmanın kendisi için bir onur olduğunu söyleyen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Murat Kurum, ''Cumhur İttifakımızın adayları olarak, 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 39 ilçemizi ve meclis üyeliklerini yek vücut olarak kazanmanın azmiyle; bir ve beraber olacağız. 31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar; Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız.'' diyerek sözlerini sürdürdü.

''SON 5 YILDIR ESER VE HİZMET HASRETİ ÇEKEN BU ŞEHİR; YENİDEN AYAĞA KALKIYOR''

İstanbul'un birçok güzelliğini kaybetmek, birçok zenginliğini yitirmek üzere olduğunu söyleyen Kurum, ''İstanbul, tüm insanlığın kalbidir. Burada herkes; kendi özünü bulmuştur. Kendi şehrinin izini bulmuştur. Hepimizin şehri olan İstanbul'umuz maalesef; birçok güzelliğini kaybetmek, birçok zenginliğini yitirmek üzeredir. 12 gündür sahada gördüğümüz ve artarak devam eden heyecanı; bu salonda da görüyoruz ve diyoruz ki; son 5 yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir; yeniden ayağa kalkıyor ve tarihi bir duruş gösteriyor. İstanbul'un bu duruşu; 'bu şehir ilelebet benim şehrimdir.' diyen Sultan Fatih'in duruşudur. Bu duruş, 'eserlerimin emanetçileri nerede?' diye soran Mimar Sinan'ın duruşudur.

Bu ses, 'Hayali, İstanbul'u yeniden tarihin merkezine getirmek' olan Mustafa Kemal Atatürk'ün sesidir. Bu dua, 'İstanbul'un makûs talihini değiştirmek için uyku nedir bilmeyen, tüm ömrünü milletine adayan' liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duasıdır. 12 gündür sahada gördüğümüz ve artarak devam eden heyecanı; bu salonda da görüyoruz ve diyoruz ki; son 5 yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir; yeniden ayağa kalkıyor ve tarihi bir duruş gösteriyor. İstanbul'un bu duruşu; 'bu şehir ilelebet benim şehrimdir!" diyen Sultan Fatih'in duruşudur.'' dedi.

''KARMAŞAYI SONLANDIRACAĞIZ''

İstanbul'un sorunlarını, dertlerini bilen kadrolarla; oluşan karmaşayı sonlandıracaklarını belirten Murat Kurum, ''81 şehrimizde, tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak; İstanbul'da da, tek bir riskli yapı kalmayana kadar; trafik çilesi ortadan kalkana kadar, sokakları güven ve huzurla dolana kadar çalışacağız.'' şeklinde konuştu.

''AYRIŞTIRICI DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ OLACAĞIZ''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu gerçek belediyeciliği, AK Parti belediyeciliğini İstanbul'a yeniden kazandıracaklarına vurgu yapan Kurum, ''İstanbulluların gündeminde olmayan hiç bir şey, bizim de gündemimiz de olmayacak. Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız. Bu güzel şehri; Fatih'in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacağız. İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın bayrak şehri, öncü şehri, lider şehri yapana kadar tek bir an bile durmayacağız. Biz Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul diyeceğiz. Kendi geleceğimizi değil, İstanbul'un geleceğini düşüneceğiz! Kendimiz için değil, kentimiz için çalışacağız.'' sözleriyle konuşmasını tamamladı.