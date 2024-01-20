Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı 42 kişiye gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; 13 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen "Kafes-31" operasyonuyla 12 ülke tarafından haklarında Interpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 42 şüpheli yakalandı. Operasyonda yakalanan şüphelileri, "Organize Suç Örgütü Üyeliği, Yasadışı Silah Ticareti, Uyuşturucu Madde Ticareti, Kasten Öldürme, Göçmen Kaçakçılığı, Nitelikli ve Mali Dolandırıcılık, Soygun ve Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Kaçakçılığı" suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi. 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana yapılan Kafes Operasyonları ile birlikte kırmızı bültenle aranan 114 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Devletimizin nefesi, terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.