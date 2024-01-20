Minika’dan depremzede çocuklara sürpriz

TURKUVAZ Medya Grubu'nun çocuk kanalı Minika, tam 13 senedir izleyicileriyle birlikte büyüyor. Minika, 13. yılını Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklarla kutladı. Minika, çocuklara 'onların zihinleri kadar temiz içerikler sunmak, güvenilir ekran olmak' misyonuyla 2011 yılında başladığı yolculuktaki 13. yılını Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklarla kutladı. Kahramanmaraş'ta depremin ardından kurulan ve bugüne kadar çocuklara yönelik çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Minika Çadırı'nda yapılan kutlamada dans gösterileri, pasta kesimi, bubble show gösterisi yapıldı.Etkinlikte hem Minika'nın 13. yaş günü hem de çocukların karne şenliği kutlandı. Yıllardır en sevilen çocuk kanallarından biri olan, yüzlerce farklı çizgi dizi ve içerikleri izleyicileriyle buluşturan Minika, bu yıl da "Eğlencenin gücü adına!" sloganıyla eğlencenin, sevginin ve dayanışmanın birleştirici gücüyle büyümeye devam ediyor. Minika Oyun Çadırı ile deprem bölgesinde ilk günden beri çalışmalar sürüyor. Etkinlikler, oyunlar, film gösterimleri, kutlamalar ve daha nicesiyle çocuklarla bu özel günde bir araya gelindi. Minika; televizyon yayınları, etkinlikler, yepyeni projeler, dergiler ve diğer tüm çalışmalarıyla 13 yıldır "Minika hep seninle" diyor.