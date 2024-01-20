MİT, gizli silahlarını sergiledi

Milliİstihbarat Teşkilatının (MİT) 97. kuruluş yılına ithafen hazırlanan "Temas İstanbul" isimli sergi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açıldı. "İstihbarat ve strateji" temalı dijital sergide, "Vatan", "Gelenek", "Gelecek" ve "Gurur" başlıkları altında tanımlanan dört kavram seti ile kurum kültürünü ve dijital dönüşümünü anlatan alanlar yer alıyor. MİT, gizli takiplerde ve casuslara karşı kullandığı tarihi cihazlarını sergiledi.İlk kez halkın bilgisine sunulan cihazlar arasında gizli kameralı robot kravatlar, ayak topuklarına gömülü gizli ses kayıt cihazları, tuğlalara gizlenmiş kameralar var. Sergiyle MİT'in, İngiliz casus, Arabistanlı Lawrence'a bir motosiklet ile takip evraklarını da arşivinde bulundurduğu anlaşıldı.Serginin küratörü Zihni Tümer, sergide, ziyaretçilerin heyecanla izleyebilecekleri birçok metafor kullandıklarını belirtti. Tümer, "Bu odada çeşitli operasyonlarda ele geçirilmiş birçok obje ve nesne bulunuyor. İç ve dış misyonlarda ele geçirilmiş olan malzemeleri de sergiliyoruz" dedi.Tümer, temel mesaj olarak özellikle gençlerin MİT'i doğru tanımalarını sağlamayı ve MİT'te bulunmalarını teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Sergi, 11 Şubat'a kadar pazartesi günleri hariç 11.00 - 20.00'de ziyarete açık olacak.